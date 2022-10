“È assurdo” | Al Bano su tutte le furie | La rabbia rimbalza sulla TV russa

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La eco della denuncia di Alarriva fino alla TV. L’accorato appello del cantante pugliese Tempi duri per tutti con l’arrivo del caro bollette, persino per chi, come Al, può vantare floride attività commerciali. Anzi, proprio chi ha grandi strutture da gestire si ritrova con cari bollette a cui è davvero difficile far fronte. L’argomento, dunque, unisce gli italiani forse più di qualsiasi altro tema, come affrontato durante la trasmissione televisiva di Bianca Berlinguer. Ospite a Cartabianca, infatti, Alha denunciato, con bolletta e numeri alla mano, gli esorbitanti aumenti subiti. Nel suo intervento non è mancato l’appello a Putin, un elemento che non è passato inosservato. La TV, infatti, ha deciso dire uno spezzone della ...