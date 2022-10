NASA | un team di 16 persone studierà gli UFO

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'attesissimo studio sugli UFO dellasta per iniziare e ora sappiamo che la squadra include scienziati e ex astronauti di spicco, tra cui il veterano dello spazio Scott Kelly.

Crediti:, Esa, Csa e StScI Il gas atomico è il materiale fondamentale da cui si sono formate ... uninternazionale guidato da Xu Cong del National Astronomical Observatories of the Chinese ...Lo scorso giugno, laha annunciato che avrebbe convocato undi esperti per studiare meglio questi UAP (unidentified aerial phenomena), una definizione scelta al posto dell'abusato UFO (...Nuovi aggiornamenti sulla ricerca di risposte riguardanti i celebri fenomeni aerei non identificati che tanto hanno attirato l'attenzione con l'uscita del celebre report di giugno 2021, al cui interno ...Gli Ufo sono ormai oggetto di studio anche da parte della Nasa. Gli oggetti volanti non identificati, non sono più materia di idee fantascientifiche o di sceneggiature di ...