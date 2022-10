Meloni | “Ora tregua fiscale e semipresidenzialismo Mai simpatie per i regimi | fascismo compreso Diritti dei cittadini al sicuro”

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Sulle spalle il peso di prima donna premier". Giorgia, emozionata e determinata nella poltrona di presidente del consiglio, a Montecitorio: "Non vogliamo frenare Ue ma sia più efficace. Gli elettori hanno scelto il centrodestra' con il suo programma, Manterremo quegli impegni. Ringrazio Mattarella e Draghi. Agevolerò il destino dell'Italia a costo di non essere rieletta". Poi ancora, accoratmente: "Non limitereremo mai iesistenti" L'articolo proviene da Firenze Post.

'Dalla Presidenteoltre un'di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra. I cittadini però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per carobollette ...... tra artigiani, commercianti, liberi professionisti, che costituiscono un asse portante dell'economia italiana, e non smetteremo. La pensione dei più giovani E le tutele adeguate vanno ...Un discorso assolutamente politico e di assunzione di leadership. Giorgia Meloni ha illustrato alla Camera dei deputati, in un’ora e dieci minuti, non solo il programma e i capisaldi dell’azione del ...(Adnkronos) – “Dalla Presidente Meloni oltre un’ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra”. Lo scrive in un tweet il leader del M5S Giuseppe ...