Meloni alla Camera | Emozione per solennità momento

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Sono intervenuta molte volte in quest'Aula, ma laè tale che non sono mai riuscita a trattenere un sentimento di, quindi vorrei ringraziare tutti voi, qualsiasi sia la vostra decisione sulla fiducia". Così il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiain Aula.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Unadecisamente "emozionata" quella che oggi si esprime davantiCamera . Lo ripete spesso nel suo discorso: "emozione" per essere la "prima donna a capo del governo di questa nazione" in ......Giorgia. A seguire la discussione generale, la replica e le dichiarazioni di voto finale di fiducia al governo. Un lungo applauso dai banchi del centrodestra ha accolto l'ingresso in Aula...Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Come è stato possibile che un processo di integrazione nato come Comunità del carbone e dell’acciaio nel 1950 si ritrovi a distanza di più di 70 anni -e dopo aver esteso a ...Le relazioni italo-francesi che si svilupperanno lungo i binari del Trattato del Quirinale, al fine di bilanciare il peso dell’ingombrante Germania e di impedire il ritorno alle politiche di austerity ...