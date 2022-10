L’appello di Giovanni Malagò | “Non strattoniamo Abodi Utilizziamo i canali del Coni”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Vi prego, nonil nostro nuovo ministro.ile i suoi. Se poi qualcuno ritiene che ilnon abbia fatto gli interessi delle federazioni, e lo escludo, allora è un altro discorso. Altrimenti ripetiamo quello che è stato uno dei più grandi errori politici sportivi e non sportivi fatto da chi ha preceduto Andrea. Questo è indispensabile”. Queste le dichiarazioni del presidente del, ai componenti del consiglio nazionale durante la riunione in corso di svolgimento al Salone d’Onore. “Fisicamente una persona non riesce a interloquire con tutti voi – ha ribadito– Questo vale per tutti. Altrimenti domani mattina qualsiasi persona o Lega chiama ...