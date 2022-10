Gf VIP ieri sera | chi è il preferito? Percentuali televoto 24 ottobre

... che attacca Alfonso Signorini: ' Inadatto a condurre ' Il pubblico del Grande Fratello2022 ... e hanno scatenato la polemica social stigmatizzando le sue parole: 'sera mi sono addormenta e ...In realtà non è la prima volta che al GFsi parla di malocchio, iella e sfortuna. Fin dalla ... Elenoire e gli attacchi a Nikitasera la Ferruzzi ha preso di mira Nikita mentre parlava con ...Grande Fratello VIP ieri sera: ecco chi sono i concorrenti in nomination puntata di giovedì 13 ottobre 2022, chi è stato eliminato ...Giale De Donà è convinta che tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ci sia soltanto amicizia ma Sonia Bruganelli crede che non sia totalmente sincera.