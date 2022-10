Fiorentina | arbitro olandese in Conference League

- Basaksehir, match del gruppo A in programma giovedì alle 18.45 al Franchi, sarà diretta dall'olandese Allard Lindhout, con i connazionali Mario Diks e Charles Schaap come ...In questo turno, l'exMassimo Chiesa , nostro storico opinionista, ha evidenziato il mancato rosso a Dimarco in- Inter diretta da Valeri, bocciato. Era da rigore, secondo lui, il ...E' stata comunicata dalla UEFA la lista ufficiale dell'arbitro e dei suoi collaboratori per la sfida tra Fiorentina e Basaksheir; a dirigere la sfida sarà il signor Lindhout ...E' stata comunicata dalla UEFA la lista ufficiale dell'arbitro e dei suoi collaboratori per la sfida tra Fiorentina e Basaksheir; a dirigere la sfida sarà il signor Lindhout ...