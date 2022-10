Esenzione tasse scolastiche | è prevista per studenti con Legge 104?

La Legge per Tutti

... come il potenziamento dei premi produttività, l'innalzamento della soglia didei fringe ... I punti del programma: ridurre lea imprese e famiglie; flat tax fino a 100mila euro e, più ...... perciò a ben vedere la domanda sorge spontanea: anche alle mance si applicano leoppure ... Per essi infatti vale l'della tassazione sulle mance incassate, ma nei limiti comunque del 25% ... Doppia laurea: quante tasse si pagano Il canone Rai 2023 è gratis per alcuni utenti, scopriamo nel dettaglio chi sono quelli che potranno richiedere l'esenzione.Importanti novità per il POS. In occasione della fiera dei tabaccai è stata annunciata una piccola grande rivoluzione: stop all’obbligo di pagamenti elettronici per tutte le tabaccherie ...