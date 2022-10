Comune di Tortoreto | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, per il settore n. 2, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato, nel settore n. 2 anagrafe - stato civile - elettorale - statistica - protocollo - U.R.P. polizia mortuaria e lampade votive. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale dell'avviso é consultabile sul sito istituzionale deldi ...