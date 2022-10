“Avevo poche ore di vita” Puntini rossi sul corpo e stanchezza | la scoperta è choc | cosa aveva Juliana

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)Pascarella è una ragazza di 21 anni che sul suo canale TikTok ha deciso di raccontare la sua storia. La giovane ha cambiato tutta la suanel giro diore quando, nell’aprile 2020, ha notato deisu tutto il. Inizialmente non ha fatto caso allo strano sintomo comparso sulla sua pelle e ha lasciato correre, ma nel giro di appena quindici minuti ha iniziato a notare un peggioramento, con molti lividi, parti delche si gonfiavano, una crosta spuntata sul labbro e una forte epistassi, ovvero una emorragia dal naso che non si fermava. La 21enne ha spiegato come l’eruzione cutanea apparentemente innocua fosse in realtà un segno di un disturbo raro. Leggi anche: “La mia malattia”. Paola Barale, il dramma e la decisione: “Non ...