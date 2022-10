Volla | Napoli | sparatoria in un negozio | ucciso 22enne

Il cadavere di un 22enne con precedenti a carico, Alessio Bossis, ritenuto affiliato al clan De Luca - Bossa, è stato trovato poco fa a) dai Carabinieri intervenuti nel piazzale dell'esercizio commerciale "In Piazza" a via Monteoliveto 41. Il giovane è stato vittima di un agguato a opera di ignoti che lo hanno freddato ...Nel piazzale di un esercizio commerciale in via Monteoliveto Omicidio a, in provincia di. Un giovane di 22 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel piazzale di un esercizio commerciale in via Monteoliveto . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del ...NAPOLI - Un ragazzo di 22 anni, Alessio Bossis, è stato ucciso a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti nel piazzale ...(Adnkronos) – Omicidio a Volla, in provincia di Napoli. Un giovane di 22 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel piazzale di un esercizio commerciale in via Monteoliveto. Sul posto sono inter ...