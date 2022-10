Agenzia ANSA

Il Napoli si riprende la vetta, il MilanLazio e Udinese . La domenica di campionato si chiude con le vittorie di azzurri e rossoneri, ... ma la squadra è stata sempre concentrata, sul" le ...Fabio Fognini guarda incredulo il terreno di gioco sotto i suoi piedi. Si abbassa, lo tocca con mani, nevia un. Poi torna a testarlo con le scarpe e con la pallina. Non è praticabile. Falsa partenza per l 'Atp 250 di Napoli . Le partite di qualificazione che avrebbero dovuto dare inizio al ... Si stacca pezzo di soffitto, ferito direttore di banca Il direttore di un istituto bancario di Castellarano (Reggio Emilia), un 51enne di Modena, è stato colpito alla testa da un pezzo di laterizio, una tavella, che si è staccata dal soffitto della filial ...I tennisti: "Rimbalzi anomali e rischio infortuni". Gli organizzatori assicurano il normale svolgimento del torneo. Si attende l'arrivo di un nuovo terreno da Firenze, acquistato in emergenza dal Tenn ...