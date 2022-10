Morto a soli 41 anni di tumore Guido Carboniello degli Styles Era stato chitarrista di J-Ax

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ad appena 41 di, musicista del gruppo Thee a lungodi J-Ax. Era malato da tempo ed era ricoverato in un hospice di Erba, in provincia di Como. SoprannominatoStyle, appassionato di rock e punk,– si legge sul corriere.it – nel 2005 aveva dato vita agliinsieme a Stefano Molteni e Luca Ciambrone. La band aveva calcato palchi internazionali, aveva aperto concerti per star internazionali come Iggy Pop, gli Eagles of Death Metal e i Babyshambles e si era fatta conoscere al grande pubblico nel 2007 collaborando appunto con J-Ax nel singolo «+ stile».aveva poi continuato a lavorare con il rapper come produttore e ...

RovigoInDiretta.it

... allora Fra non saràinvano. Francesco non era un cantante, era il pezzo di una band, gli Origami Smiles. Dasiamo perduti, insieme forse possiamo farcela". Il bellissimo omaggio dell'...... allora Fra non saràinvano. Francesco non era un cantante, era il pezzo di una band, gli Origami Smiles . Dasiamo perduti, insieme forse possiamo farcela". Daniel, morto in moto a soli 31 anni - Foto 1 di 15 - Rovigo IN Diretta E’ morto ad appena 41 anni Guido Carboniello, musicista del gruppo The Styles e a lungo chitarrista di J-Ax. Era malato da tempo ed era ricoverato in un hospice di Erba, in provincia di Como. Sopranno ...Lutto nel mondo della musica. È morto a soli 41 anni Guido Carboniello, musicista degli Styles che da tempo lottava contro una grave malattia. Dopo la diagnosi di tumore, tenuto ...