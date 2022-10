Misure per coltivare di più Giorgia? Non cambierà

La Stampa

Vi sono, perciò,da assumere subito, a cominciare dal peso delle bollette,alleggerire gli oneri che gravano su famiglie e imprese. Efar sì che esse possano preludere a coerenti ...... hanno solo dovuto scavalcare un cordone di sicurezza posto a pochi centimetri da terra, messo... Il gesto è rivolto verso i politici, "invitati" ad adottareefficaci contro il cambiamento ... Governo, le misure a sostegno di imprese e famiglie: stop ai distacchi per chi non paga Al Consiglio europeo di settimana scorsa si sono raggiunti importanti intese, ma non ci sono ancora soluzioni concrete al caro energia ...Saranno istituiti l’Osservatorio permanente e il Distretto urbano. Al vaglio i sostegni alle aziende colpite dal caro bollette. Rilancio del settore, Brand Messina e calendario condiviso di eventi ...