Lega Basket A | guidano Bologna e Tortona | colpo Venezia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo aver assistito ai due anticipi del sabato che hanno incoronato Varese e, laA nella giornata di ieri ha mandato in campo il resto della quarta giornata del massimo campionato italiano di pallacanestro. Diverse le partite interessanti andate in scena in questa tornata che hanno riscritto la classifica: comandano Derthonae Virtus Segafredo, bene Dinamo Sassari e Happy Casa Brindisi. Ecco cosa è successo. In due al comando dellaA:batte Milano nel big-match (Credit foto – pagina Facebook Derthona)Sassari pareggi il contro vittorie-sconfitte in classifica riuscendo a battere, in casa, l’avversario Trento, mentre Brindisi si dimostra davvero molto pericolosa da ...