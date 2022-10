La Bottega della Cornice di Aurora | “Cornici artigianali e complementi d' arredo hand-made sostenibili per spazi abitativi”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) - Quadri ed'particolari possono fare la differenza, creando ambienti sempre più accoglienti eAmelia, (Tr) 24 ottobre 2022. Ognio abitativo deve essere valorizzato al meglio, un quadro ben inato ed'particolari possono fare la differenza, creando ambienti sempre più accoglienti e assicurando benessere psicofisico alle persone che li vivono. "Realizziamo, da nuove aste in legno,su misura per quadri, stampe e fotografie; tele su misura e specchiere; ci occupiamo del recupero di vecchiedanneggiate; inoltre, diamo origine ad'di alta qualità rigorosamente prodotti a mano con materiale di scarto: ...

varesenews.it

...ASSAGGIO 2022 Quinta Edizione Associazione culturale Argot VITERBO 19 ottobre - ' I Principi... via Cavour 67, Viterbo 23 ottobre ' I Gatti Blu Zaffera di Daniela Lai ' Ore 17:00 -d'Arte,...La visita si svolge all'interno di una abitazione storica privata, anticamentedel fabbro nel borgo antico di Medesano, nella pedecollina parmense, e prevede il raccontostoria dell'... Jacopo Cazzaniga vince la "Bottega della sceneggiatura" di Netflix e Premio Solinas Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Bottega Veneta metterà la propria insegna sulle tre vetrine attualmente occupate da Gucci in Galleria Vittorio Emanuele II, versando al Comune di Milano il doppio del canone corrisposto dall'attuale c ...