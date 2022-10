GF Vip | critiche feroci a Nikita Elenoire | «Quella lì porta iella» Wilma Goich | «Nullità | ha la demenza giovanile» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Pelizon - US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip c’è in atto una vera e propria “mobilitazione” controPelizon. Gli atteggiamenti della concorrente continuano infatti a far discutere e c’è chi, comeFerruzzi, sostiene che la modella triestina porti sfortuna. Nella giornata di ieri, ad esempio, Daniele Dal Moro si è infatti ustionato mentre preparava una tisana. In quel momento,si trovava nei paraggi e, stando ai racconti di Giale De Donà, non si è preoccupata di come stesse il coinquilino, chiedendogli se potesse aiutarla a giocare a carte. Una mancata preoccupazione che ha generato il commento della Ferruzzi: “Amore, si è bruciato perchélì è una“ ha dettoa Giaele, prima ...