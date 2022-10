Ecco come vedere il GP Messico 2022 di F1 su Sky e TV8

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mancano altri tre appuntamenti per decretare conclusa la stagione di Formula 1, che ha incoronato per la seconda volta Max Verstappen (Red Bull)vincitore del Mondiale. La scorsa tappa si è disputata sul circuito delle Americhe, dove è andato in scena il GP degli Stati Uniti vinto dal campione del mondo in carica; per la terz’ultima gara il Circus si sposterà sull’Autodromo Hermanos Rodríguez per il GP, in programma il prossimo weekend 28-30 ottobre. A questo punto,di consueto, vediamo insieme qual è il programma, i dettagli del tracciato e dove godersi lo spettacolo in diretta TV e streaming. L’Autódromo Hermanos Rodríguez è un circuito automobilistico permanente situato all’interno di un parco alla periferia di Città dele che ha ospitato il ...