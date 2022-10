Cina | economia +3 | 9% nell’ultimo trimestre ma Hong Kong crolla

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tra luglio e settembre l’della Repubblica Popolare è cresciuta del 3,9%. In calo i future di Londra dopo il ritiro di Johnson dalla corsa per Downing Street

...lombarda alla cosmetica In Italia quello della cosmetica è uno dei settori trainanti dell'. ... Gotha ha da poco concluso un'importante acquisizione incon quote di maggioranza di iColor ...Prezzo del petrolio in deciso calo sui mercati, preoccupati del riaffermarsi del corso politico di Xi Jinping, a favore di uno stretto lockdown che deprimerà i consumi della. Il paese ha diffuso inoltre i dati sul surplus che mostrano un import in decisa frenata. Il Wti del Texas cede così l'1% a 84,1 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde l'1% a ...La crescita sale del 3,9% su base congiunturale ma le strette misure per il Covid e la paura della recessione globale minano le aspettative sul 2022. Surplus commerciale a 84 miliardi, export di Pechi ...Prezzo del petrolio in deciso calo sui mercati, preoccupati del riaffermarsi del corso politico di Xi Jinping, a favore di uno stretto lockdown che deprimerà i consumi della Cina. (ANSA) ...