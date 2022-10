Ciampino | sequestrati oltre 1 000 articoli di Halloween non a norma e pericolosi | maxi multe ai negozi FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022)sicuro a, in campo gli uomini della Polizia Locale per verificare il rispetto delletive in merito ai prodotti destinati alla festività del 31 ottobre. In queste ore i caschi bianchi,  coordinati per l’attività operativa dalla Vice Commissario Paola Morgia, hanno effettuato una serie di controlli pressodi giocattoli e casalinghi, riscontrando diverse irregolarità relativamente alla vendita di giochi, accessori e cosmetici per i più piccoli, privi di tracciabilità o, comunque, non idonei alla vendita in Italia e nel mercato europeo. Maschere, trucchi e giochi pernon sicuri aNel mirino degli agenti sono finiti maschere, trucchi e accessori di che tra pochi giorni saranno protagonisti delle giornate di giovani ...