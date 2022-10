Bret Hart | “In WWE non sanno più cosa sia il tag team Wrestling e per questo hanno perso gli FTR!”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 ottobre 2022)non ha mai nascosto la sua enorme stima nei confronti degli FTR e, durante una sessione di autografi online che si è tenuta nell’evento ‘K&S WrestleFest, The Hitman ha dichiarato che non riesce a capacitarsi del fatto che la WWE si sia lasciata sfuggire due come Darwood e Wheeler. La frecciatina alla WWEè andato giù pesante affermando che in WWE ci sia una scarsa considerazione per il taged è proprio questa la motivazione che ha portato all’abbandono degli FTR. Ecco nel dettaglio le parole dell’Hitman: Al giorno d’oggi gli FTR sono il miglior tagal mondo. Sono sorpreso che la WWE li abbia lasciati andare via.. lipersi, loro non capiscono piùsia il tag ...