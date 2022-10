Turone | “Il gol alla Juve era regolare Nel tunnel prendemmo a calci arbitro e guardalinee”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella giornata di ieri, è stato presentato da Maurizioil nuovo prodotto Rai: il docufilm “Er gol diera bono”. Le parole dial Corriere dello Sport: “Sapevo che quel gol era, non avevo bisogno di aspettare le moviole. Abbiamo preso asia l’che ilper tutto ilche portava agli spogliatoi: credo fossero in buonafede, ma l’errore è stato clamoroso”.Roma gol annullato Roberto Pruzzo, compagno di squadra diall’epoca, ha ricordato suddetto episodio ai microfoni di Sky Sport 24. “Ha fatto la storia di quello che è venuto dopo. Questa situazione ci ha visto protagonisti nel bene e nel male. Se ne riparlerà ...

'Erdeera bono' presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022. Eppure il protagonista diretto non ha mai voluto rivedere le immagini . 'L'idea di rivedere l'azione non mi piace molto, ...Un nome, una polemica. Che dura 40 anni. Ilannullato a Maurizio 'Ramon'nello Juventus - Roma decisivo per lo scudetto 1981 sbarca al cinema grazie al docufilm prodotto dalla Rai. L'autore delpiù discusso è tornato sul famoso ...Alla Festa del Cinema di Roma, è stato presentato il film che ricorda il famoso gol annullato al giocatore romanista contro la Juve nel 1981 ...La Rai ha realizzato un film su quell’episodio che vale lo scudetto alla Juventus 10 maggio 1981. Una data che ai tifosi giallorossi rievoca spiacevoli ricordi per quel gol annullato a Turone in un Ro ...