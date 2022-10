Trenitalia | super sconti in arrivo | chi può viaggiare con prezzi bassissimi?

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Grande notizia per tutti quelli che viaggiano cono hanno intenzione di farlo. Sono indeidove è impossibile non beneficiarne: ecco come funziona e che cosa c’è da sapere. Molte persone sono pronte a partire per godersi qualche giorno di relax. D’altronde la stagione autunnale è perfetta per concedersi un po’ di tregua. In tanti però sono bloccati dai costi, soprattutto a cauda dei rincari che stanno attraversando questi mesi. Per fortuna adesso l’azienda statale ha lanciato una campagna perfetta per chi vuole lasciare la propria casa per un po’. fonte foto: AdobeStockA gran sorpresa un po’ di tutti, l’autunno è stato più caldo del previsto. Temperature che sono destinate ad essere sopra la media per tutto il periodo, dove anche l’inverno si prospetta più caldo del ...