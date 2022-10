Purè di patate sull' opera di Monet | l' ultima provocazione ambientalista - Esteri - quotidiano net

(Di domenica 23 ottobre 2022) Due attiviste di un gruppo ecologista hanno imbrattato Il Pagliaio, dipinto del pittore francese esposto in Germania. I danni sono ancora da valutare. La scorsa settimana un'azione analoga aveva preso ...

AGI - Due ambientalisti del gruppo 'Last Generation' hanno imbrattato un dipinto di Claude Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro del puré di. Lo ha reso noto lo stesso gruppo su Twitter postando il video dell'azione di protesta. L'opera presa di mira si intitola 'Les meules' ('il pagliaio') ed è considerata fra i capolavori dell'...