Musk è un pericolo per la sicurezza degli Usa? Biden vuole vederci chiaro

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) Gli Stati Uniti voglionosu Elon. Le operazioni dell’imprenditore sudafricano sono destinate a rimanere nella storia, a cominciare dall’acquisizione monstre di Twitter, e per questo l’amministrazione di Joeprima capire se ci possano essere implicazioni per lanazionale. A differenza di quando il Pentagono pensava di revocare l’autorizzazione federale a SpaceX, dopo che il suo proprietario e fondatore aveva fumato marijuana durante un’intervista per un podcast senza però conseguenze per l’azienda, questa volta l’indagine può portare a un esito profondamente diverso. A riportare l’indiscrezione è stata Bloomberg, secondo cui nell’esame diè finita non solo la trattativa con Twitter, ma anche la rete satellitare di ...