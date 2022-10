Musetti si prende Napoli | sconfitto Berrettini nella finale tutta italiana

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Lorenzoha la megliodel torneo ATP 250 di2022 (cemento outdoor). Il carrarino sconfigge Matteoper 7-6(5) 6-2 dopo poco più di due ore di gioco e mette in bacheca il suo secondo titolo in carriera sul circuito maggiore, il primo su una superficie rapida. Il ventenne di Carrara torna a festeggiare dopo poco più di tre mesi di distanza dall’ultima volta, da quell’ultimo atto folle sulla terra rossa di Amburgo vinto in tre set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Splendida settimana per, che conferma tutti i progressi effettuati sul veloce e mette nel mirino la top venti del ranking mondiale (da domani sarà alla posizione numero ventitrè delle classifiche). Solamente applausi anche per ...