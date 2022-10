Meloni a palazzo Chigi | da oltre un’ora a colloquio con Draghi Alle 12 30 il Cdm

(Di domenica 23 ottobre 2022) Giorgiae i 24 ministri del nuovo Governo hanno giurato ieri al Quirinale. «Con orgoglio e responsabilità serviremo l’Italia: ora subito al lavoro», ha detto la premier. E alla Von der Leyen: «Pronti a collaborare per rafforzare la resilienza Ue di frontesfide comuni». Congratulandosi con, Biden ha definito l’Italia «un vitaleato Nato». Oggi per la neopremier la cerimonia del passaggio della campanella con10.30.12 il primo Cdm.

Mario Draghi accoglie Giorgia Meloni sulla scalinata di Palazzo Chigi, che conduce alla sala dei Galeoni dove a breve si svolgerà il tradizionale passaggio di consegne. 'Benvenuta', dice il premier uscente alla presidente del Consiglio. Il premier uscente ha accolto Meloni in cima allo scalone d'onore chiedendole: "Come stai". Lei ha risposto veloce: "Bene, bene grazie".