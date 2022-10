Mario Biondi | i Nomadi | Massimo Ranieri e Bertolino tra i protagonisti della stagione del Creberg

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bergamo. È iniziata pochi giorni fa e in grande spolvero laTeatro Bergamo 22/23, che con due date dei Negramaro in un’inconsueta veste unplugged, ha incantato quasi tremila fans. Quaranta gli spettacoli in cartellone che come sempre spazieranno dalla prosa al cabaret,dai concerti ai musical, dalla commedia brillante alla danza moderna e al reading contemporaneo; il “classico” mix pop che contraddistingue le stagioni delTeatro. Nella prima partemusicale” ilTeatro Bergamo ospiterà due colossimusica italiana:il 2 novembre e la PFM il 10 novembre. Il 24 novembre, giorno in cui 31 anni fa ci lasciava Freddie Mercury, sarà in scena Queen Rhapsody Il concerto – ...

... dove si è candidata',risponde: 'In realtà non dobbiamo aspettarci nulla di più rispetto ... dopo il sisma del 2009, o il decreto Aiuti bis del governo diDraghi , dove Fratelli d'Italia ...... organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita diLodi in collaborazione con INDIRE. Introduce e coordina Giovanni. Al termine del seminario sarà ...L’AQUILA – “Oggi davanti al giuramento come presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, ho provato un sentimento di forte emozione, per il grande rapporto di amicizia che mi lega a lei, ma anche perc ...Nasce in viale Ceccarini nel cuore di Riccione la rassegna live "Victor In Jazz" che, per i mesi di Novembre e Dicembre, ogni Venerdì propone appuntamenti di grande livello musicale al Victor Lounge.