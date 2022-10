Il Paradiso delle Signore | anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022 | Veronica verrà aggredita

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 23 ottobre 2022) La prossima settimana di programmazione de Ilsarà all'insegnanovità e dei colpi di scena, come svelano ledal 24 al 28. Innanzitutto, mentre Ezio espereranno che Adelaide li aiuti ad ottenere l'annullamento del matrimonio tra Colombo e Gloria Moreau, Vittorio presenterà Vito allo staff come nuovo contabile. In seguito, Flora porterà in visione a Conti i suoi bozzetti, ma lui non sembrerà molto entusiasta, mentre Maria riceverà molti complimenti. Dal canto suo, Stefania non racconterà a Marco del messaggio di Federico, mentre Salvoa sapere che i fiori che ha spedito ad Anna in America non sono mai arrivati a destinazione e sarà in apprensione per la ...