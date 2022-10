I “bianchi” della Pro Vercelli aspettando gagliardetti d’Italia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Pro: storia di un gagliardetto centenario Apriamo la rassegna che anticipa il libro “”, in uscita per la fine di ottobre con un bel esemplare di una delle grandi del calcio italiano, la Pro. Il club vinse sette scudetti ed è stato dominatore assoluta del calcio nazionale negli anni ’10. E’ complesso attribuire una datazione certa a questo esemplare che potrebbe risalire agli anni venti quindi un gagliardetto centenario o quasi. E’ bizzarro nelle sue fattezze per due ordini di motivi. Il primo perché lo stemma e la scritta sono posizionati in maniera davvero inusuale. Ma è probabile, guardano il bordo superiore del gagliardetto e gli anelli qui collocati, che la destinazione d’uso fosse diversa da quella normalmente in uso per un gagliardetto ovvero lo scambio tra capitani. ...