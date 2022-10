Griglia di partenza F1 | GP Usa 2022 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Oggi si sono disputate ledel GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domani. Di seguito ladie idelledel GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin.DIGP USA F1GP USA F1E TEMPI Q1: 1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.297 12 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 1 4 ...