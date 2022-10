Sky Tg24

Prosegue tuttavia l'aumento del numero dei ricoverati: sono 228 (127, stabili, in area medica), sette in più nelle ultime 24 ore, in crescita lenta ma costante da giorni, con un più 9,5 per ...Il papa si è poi rivolto ai ragazzi e ragazze di tutto il mondo esortandoli ad iscriversi 'dopo la lontananza' imposta dalla pandemia di- 19 e per ritrovare 'l'abbraccio fraterno di cui ... Covid, le notizie. In calo intensive e ricoveri ordinari, positività al 16,2%. LIVE Scende ancora l’incidenza regionale, ma crescono i ricoveri non intensivi di Redazione Ancona, 23 ottobre 2022 – Nelle Marche confermata la positività di 689 tamponi su 1.590 effettuati. Dei tamponi p ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. In calo intensive e ricoveri ordinari, positività al 16,2%. LIVE ...