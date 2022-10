Zuppi | “Una pace senza giustizia fra Mosca e Kyiv porterebbe alla prosecuzione della guerra

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il mondo sospeso sul baratro di unanucleare, quasi congelato tra due alternative in ogni caso drammatiche: o si annienta la Russia o a essere annientata sarà l’Ucraina. In mezzo, l’opzione. Se ne parla tanto, non sempre a proposito e spesso in modo banale e superficiale. Come si può uscire da questo aut aut? Matteo Maria, cardinale e arcivescovo di Bologna, è intervenuto oggiFesta dell’Ottimismo del Foglio. Ottimismo ce n’è poco, ma almeno la speranza resiste nonostante tutto. “Come uscirne? Innanzitutto dobbiamo uscirne. La sintesi è quella che ha già illustrato il Papa, che ha chiesto in tanti modi espliciti e impliciti: la vera vittoria è la. Non c’è altra vittoria. Dato e non concesso che possa esserci una vittoria militare, questa ...