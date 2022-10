Liga | manita del Rayo al Cadice LIVE alle 16 15 Valladolid-Sociedad | poi il Valencia di Gattuso e Real-Siviglia

Calcio in Pillole

Il Barcellona, furioso per l'arbitraggio di San Siro, non ha più vinto né segnato dopo larifilata al Viktoria Plzen : un problema per Xavi, che invece nellasta facendo benissimo e ...... Alvarez per laDIRETTA COPENAGHEN MANCHESTER CITY (RISULTATO 0 - 0): KDB SFIORA IL GOL! ... Nel gennaio del 2010 ha raggiunto la Primeiralusitana. Nel 2010 è diventato internazionale ... Conference League, i risultati della serata: manita Villarreal Uma noite de taças europeias, com Roma e Fiorentina na ribalta. A equipa de Mourinho, órfã de Paulo Dybala, empatou 1-1 em Sevilha contra o Betis Sevilha, permanecendo assim na corrida à qualificação ...