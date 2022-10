Governo Meloni | Corona choc ad “Accordi&Disaccordi” | “Facce vecchie”

(Di sabato 22 ottobre 2022), Mauroad “Accordi&Disaccordi” dice la sua – “Questo? Vedo una cosa patetica, un rimescolamento di”. Così l’alpinista e scrittore Mauroospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito del nuovo esecutivo targato. È stato tranchant l’intellettuale, che siamo soliti vedere in collegamento a “Cartabianca” su Rai 3. Leggi anche l’articolo —>premier, Adriano Celentano si complimenta ma poi aggiunge: “Un unico neo…”scatenato ad “Accordi&Disaccordi”: “...

Nuovoaccetta l'incarico: la lista completa dei ministri. Salvini e Tajani vicepremier . Berlusconi, Giorgiadurissima dopo le parole su Putin: "Chi non è atlantista fuori dal ...Un iter brevissimo di formazione del. Giorgia, entrata ieri al Quirinale con una 500X bianca ed uscita con un Audi 6 dello Stato, ha immediatamente chiamato il suo predecessore Mario ...Ieri è nato il governo Meloni, prima donna premier della storia del nostro Paese. Oggi è il giorno del giuramento in Quirinale alle 10 della squadra di 24 ministri, di cui ...Il nuovo esecutivo si presenta in tempo di record per il giuramento al Quirinale. Cambiano non solo i ministri ma alcuni nomi dei ministeri ...