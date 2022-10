Governo | concluso il giuramento Meloni | Serviremo l’Italia con orgoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si ènel Salone delle Feste del Quirinale ildel nuovo, che quindi entra ufficialmente in carica. Dopo ildel presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, è stata la volta dei vicepremier designati Antonio Tajani (ministro degli Esteri) e Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture). Quindi hanno giurato tutti gli altri ministri del nuovo esecutivo, così composto: Interno Matteo Piantedosi; Giustizia Carlo Nordio; Difesa Guido Crosetto; Economia e finanze Giancarlo Giorgetti; Imprese e made in Italy Adolfo Urso; Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida; Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin; Lavoro e politiche sociali Marina Elvira Calderone; Istruzione e merito Giuseppe Valditara; Università Annamaria Bernini; ...

Si ènel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del nuovo, che quindi entra ufficialmente in carica. Dopo il giuramento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni , ......di un referendum per conferire alla giunta regionale il mandato per poter trattare con il... si è soffermato sulla differenza dei due incarichi, quelloe quello appena ricevuto, ...La nuova premier e la sua squadra questa mattina hanno giurato al Colle per il giuramento. Qui la diretta anche in video. Da Bruxelles Ursula von der Leyen parla di “relazioni costruttive”, gioisce il ...Milano, 22 ott. (Adnkronos) – “Dalle piccole e medie imprese manifatturiere e di servizio alla produzione lombarde associate un augurio di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio, ...