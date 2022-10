È giunto il tempo del realismo energetico Scrive Iaccarino

Leggi su formiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) La complessa condizione geopolitica provocata dalla invasione russa in Ucraina e dai suoi riflessi sulla situazione energetica, sia in termini di sicurezza degli approvvigionamenti che dei costi per cittadini e imprese, ha reso ormai indifferibile una riflessione ad ampio spettro sulle prospettive europee e italiana in particolare in questo settore. Le implicazioni economiche e sociali determinate dall’attualità di un conflitto nel cuore dell’Europa sono ben evidenti, così come la preoccupazione e l’inquietudine legate a una durata del conflitto e a un futuro riposizionamento dello scacchiere geopolitico mondiale tutt’altro che prevedibile e rassicurante. Ci siamo svegliati da un lungo torpore, a valle dell’esplosione di un conflitto mondiale e delle sue implicazioni economiche e sociali, in un contesto che ha fatto emergere pesanti mancanze, in realtà note da...