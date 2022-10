Biglietti Atalanta-Napoli | dove prendere i ticket del match Ecco i dettagli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Iper ilusciranno questa settimana.tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper ilcontro ilal Gewiss Stadium. Iverranno venduti il 25 ottobre alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 28 € Distinti Sud 35 € Pisani 30 € R. Scoperta 95 € R. Coperta 145 € Tribuna Centrale 195 € Tribuna Nerazzurra 235 € CONDIZIONI MOROSINI, PISANI E DISTINTI SUD SOLO AI POSSESSORI DI DEA CARD L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta

