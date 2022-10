UFFICIALE – C’è la decisione di Ribery sul suo futuro | messaggio da brividi!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Da qualche mese alleggiava nell’aria la notizia del ritiro imminente di Frank, attualmente tesserato con la Salernitana. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità in merito alladel calciatore. Il vice-campione del mondo con la Francia nel 2006 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo definitivamente. Per lui l’avventura con il club campano, però, non finisce qui.Ritiro Salernitana Queste le parole di Nicola riportate da TMW: “Per me è una gioia il fatto che voglia restare qui, seppur sotto un’altra veste. Averlo all’interno del nostro staff è un piacere, avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualunque parte del mondo e invece ha accettato di restare con noi. Sarà un collaboratore a 360°”. “Ora è dall’altra parte della barricata e potrà percepire dinamiche diverse. E la sua voglia di ...