Superbike | Jonathan Rea è il più veloce nella FP2 del GP di Argentina | Razgatlioglu e Bautista sono in scia

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022)Rea ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di San Juan Villicum i tempi sialzati leggermente rispetto al primo turno della mattina, con il nord-irlandese della Kawasaki che ha chiuso in 1:37.707 a poco meno di due secondi dal miglior crono della FP1. Seconda posizione per Toprak(Yamaha) in 1:37.778 a 71 millesimi dalla vetta, quindi in terza troviamo Alvaro(Ducati) in 1:37.986 a 279. Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 361 millesimi, quinta per il nostro Axel Bassani (Ducati) a 741, mentre è sesto lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 819. Si ferma in settima posizione l’olandese Michael van der Mark ...