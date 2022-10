Pugilato | Europei donne | Testa e Bonatti in finale per l’oro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La piacentina Robertanella categoria dei 48 kg e Irma ‘Butterfly’in quella dei 57 kg sono finaliste nei campionatiElite difemminile in corso sul ring del ‘Mediterrenean Center’ di Buvda, in Montenegro. Oggi si sono svolte le semifinali e le due azzurre si sono imposte entrambe ai punti per 4-1, rispettivamente contro la britannica Resztan (contro cui la 25enne carabiniere aveva perso nei quarti dei Mondiali del 2019) e contro l’irlandese Walsh. Domani, nellaperse la vedrà con la 37enne bulgara Sevda Asenova, già bronzo agli ultimi Mondiali, mentre Irmaaffronterà l’altra bulgara Svetlana Staneva. “Oggi mi sono trovata davanti un’avversaria molto brava ed ...

Giornata positiva per la nazionale italiana neglifemminili di boxe. Stacca il pass per la finale la 50 Kg Bonatti, che batte 4 - 1 l'inglese Resztan. La boxer emiliana contenderà l'oro alla bulgara Asenova nella giornata di domani. Match ...Torre Annunziata . Aglifemminili diin Montenegro, Irma Testa vola in finale. La ragazza di Torre Annunziata ha avuto la meglio sull'irlandese Michaela Walsh dopo aver vinto una vera e propria battaglia. ...La piacentina Roberta Bonatti nella categoria dei 48 kg e Irma 'Butterfly' Testa in quella dei 57 kg sono finaliste nei campionati Europei Elite di pugilato femminile in corso sul ring del 'Mediterren ...Di nuovo super il pugilato italiano femminile. A Buvda, in Montenegro, dove sono in corso i campionati europei, due azzurre si sono qualificate per la finale. Si tratta di Roberta Bonatti e Irma Testa ...