MotoGP | Francesco Bagnaia e Ducati | che leggerezza! Esperimenti in FP1 | ma a Sepang bisogna considerare il meteo…

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La prima delle tre giornate diè andata in archivio in maniera del tutto inaspettata, poiché la pioggia si è presentata in anticipo sull’autodromo della Malacca. Le previsioni definivano infatti “probabili” gli acquazzoni sia sabato che domenica, ma annunciavano un venerdì tranquillo. Invece Giove Pluvio ha deciso di aprire le cataratte già quest’oggi, mandando a carte quarantotto i piani di piloti e ingegneri. Nessuno si aspettava l’acqua, lo dimostra il fatto che in FP1 non ci siano stati veri e propri time attack. C’è chi ne ha effettuato uno d’assaggio, mentre altri si sono completamente disinteressati della performance pura. Ragionando con il senno di poi, ha fatto benissimo chi ha “spiluccato” nella mattinata malese, perché coloro i quali si sono risparmiati per il pomeriggio, convinti di poter usufruire di un ricco buffet, sono rimasti beffardamente a ...