L’Iran nega di avere fornito i droni alla Russia in Ucraina

La Russia li sta utilizzando per colpire le infrastrutture critiche come le centrali elettriche;questa fornitura ma nei giorni scorsi la Guida Suprema, Ali Khamenei , si è vantato delle ...ha categoricamente negato di avere fornito dei droni alla Russia nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato'ambasciatore iraniano presso'Onu, Amir Said Iravani.'Ue e gli Usa affermano di ...