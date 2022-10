La figuraccia di Pillon davanti a un quadro "del Medioevo" (ma che non è del Medioevo)

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un tweet con una foto. Un selfiea un’opera che fa parte della collezione del Museo di Palazzo Baldeschi di Perugia. Il tutto accompagnato da un messaggio in cui si utilizza il termine “ignoranti” a chi cita la parola “” per contrastare chi lo indica come uno dei periodi più bui (soprattutto in termini di diritti) della storia dell’umanità. Peccato che il riferimento fatto da Simone, ex senatore della Lega non rieletto alle ultime elezioni Politiche, sia completamente errato.e laa undel(che non lo è) Simoneha condiviso su Twitter una sua foto in posaa un’opera di Matteo di Pietro da Gualdo: La ...