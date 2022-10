F1 in tv | orari GP USA 2022 | programma prove libere | streaming | palinsesto TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quest’oggi il COTA di Austin si appresta ad ospitare la prima giornata didel Gran Premio degli Stati Uniti, valido come diciannovesimo e quartultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si riaccendono dunque i riflettori del circus in Texas, con la Red Bull che potrebbe festeggiare domenica la certezza aritmetica del titolo costruttori dopo il trionfo di Max Verstappen a Suzuka. Ferrari e Mercedes vogliono dunque interrompere la lunga striscia vincente del Drink Team e vanno a caccia di una vittoria di tappa che renderebbe meno amaro il finale del campionato. Charles Leclerc dovrà però scontare quasi sicuramente una penalità di cinque posizioni in griglia per l’introduzione di un nuovo motore sulla sua Rossa, quindi Carlos Sainz avrà una grande chance per tenere alta la bandiera del Cavallino Rampante ed ...