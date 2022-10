Chiara Ferragni con 155mila euro di bracciali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Gli highlight degli ultimi giorni, inclusa la mia nuova manicure matte”, scrivesu Instagram, postando una carrellata di immagini della sua vita, tra impegni di lavoro e tempo in famiglia. Scatti di backstage, primi piani del make-up, nude look sul set: il mix fotografico è vasto. Le unghie sono effettivamente accattivanti ma l’occhio non può che cadere sui gioielli di. Shareting eccessivo? Leone e Vittoria piccoli fashionisti in VersaceUna nuova polemica è ruotata intorno aquesta settimana. Il motivo? La sovraesposizione dei figli. In un video, che è stato poi rimosso e ripubblicato senza audio (creando ancora più malcontento), si sente la tata di Leone, primogenito di Fedez e della, esclamare: “Solo un minuto Leo, fai un sorriso poi ...

Una grande sostenitrice di questo trend è sicuramenteche dai micro top in macramè di quest'estate è passata, dopo il cambio stagione, ai mini sweater in morbida lana. Instagram ...L e amanti del total black esulteranno: lo smalto nero è uno dei colori must have per le unghie Autunno 2022 secondo le ultime tendenze . Il "merito" è da attribuire (anche) a, che l'ha recentemente sfoggiato su Instagram, ma in realtà le unghie con lo smalto nero non sono mai davvero passate di moda. Il nero è un passepartout , nel fashion come nel beauty. ...Chiara Ferragni ha condiviso un breve video con una speciale mascherina grigia sugli occhi: cos’è e a cosa serve la steam eye mask ...Cresce il fermento su Sanremo 2023 e arriva il toto-nomi dei futuri partecipanti: sono moltissimi i personaggi tirati in ballo, tra vecchie e nuove leve.