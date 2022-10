Calciomercato Juventus | a Gennaio ci saranno movimenti?

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondo le ultime notizie dilastarebbe lavorando per rinforzare la rosa già a. Dopo le voci che accostano il nome di Milinkovic-Savic vicino ai bianconeri, altri giocatori sembrano essere nella lista di Cherubini. Per quanto riguarda il centrocampo, pare tornato in voga il nome di De Paul. L’argentino infatti, dopo l’esperienza negativa all’Atletico Madrid, sembrerebbe di nuovo nel mirino della Juve: i colchoneros parrebbero disposti a cedere la mezz’ala anche in prestito. Il motivo di tutto ciò è strettamente legato ai piani tattici di Simeone, che non riesce a trovare il modo di far rendere al meglio il ragazzo nella sua squadra., nuovi nomi anche per la difesa Con un Bonucci ormai poco affidabile, la Juve nel mercato di ...