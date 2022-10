Calcio | Under23 femminile | a novembre amichevoli con Portogallo e Inghilterra

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La Nazionale Under 23sarà impegnata in duedi prestigio con, in programma rispettivamente giovedì 10alle ore 11 al Centro Tecnico Federale di Coverciano e lunedì 14alle ore 14.30 allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma. Dopo i test di inizio ottobre con Spagna e Belgio, che hanno visto le Azzurrine perdere 1-0 a Las Rozas e poi battere 2-0 a Noceto le pari età belghe, l’Italia tornerà in campo per altre due sfide importanti: sarà il primo confronto a livello di Under 23con l’, mentre l’unico precedente con ilha visto le due nazionali pareggiare 0-0 in occasione dell’amichevole disputata nel2021 alla ‘Cidade do ...