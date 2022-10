Seba Rossi | «La nostra scuola portieri era ottima | poi la preparazione è stata trascurata» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista l’ex portierestiano. Ha giocato nel Milan dal 1990 al 2002, ha vinto 5 scudetti, una Champions League, un’Intercontinentale, 5 Supercoppe. Ha giocato anche nel Cesena e nel Perugia. E’ sempre stato considerato irascibile, scorbutico, permaloso. «Ma no, io sono sempre stato un bravo ragazzo, ho fatto qualche cazzata in gioventù. Chi non la fa, chi non sbaglia? Poi il tempo passa e sistema tutto…». Prendeva per il collo i giocatori che facevano gol, come fece con Bucchi dopo Milan-Perugia 1999. «Oh. Io non volevo mai perdere. È venuto a prendersi il pallone dentro la mia porta. La mia. Non si fa così, lo diceva anche il regolamento». Forse era nervoso. In quel periodo non c’era troppa alternanza? È stato scritto: la guerra dei. Pazzagli, Antonioli, Pagotto, Taibi, Lehmann… ...