Paolo Banchero esordio da sogno in Nba | solo LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar come lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il classico ‘buona la prima’ non basta per l’in Nba di. Il rookie con cittadinanza italiana, prima scelta al Draft 2022, ha confermato di essere pronto ad avere un ruolo da protagonista anche tra i professionisti. La conferma arriva dal fatto che per paragonare la prestazione del numero 5 degli Orlando Magic, 19 anni, è necessario scomodare niente meno che. In Michigan, alla Little Caesars Arena, contro i Detroit Pistons,ha dimostrato di poter trascinare una franchigia Nba già nella sua prima presenza nel basket dei grandi. Alla sirena, il tabellino segna 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate. Nella storia delle prime scelte al Draft,...